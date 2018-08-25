Перетравил посетителей: в США "Макдональдс" отравил едой 507 человек

К счастью, от отравления никто не умер / Reuters

Во всемирно известной сети американских заведений быстрого питания McDonald’s произошел инцидент с массовым отравлением - за два месяца, начиная с 20 мая, к врачам обратилось 507 пострадавших из 16 штатов. Все они поели в заведении салата.

По жалобам пострадавших - диарея, утомляемость, тошнота - врачи диагностировали у больных циклоспороз - паразитное заболевание, повреждающее тонкий кишечник, сообщают "Факты".

Читайте такжеМассовое отравление в лагере под Донецком: у детей обнаружили дизентерию ЗоннеПри этом врачи полагают, что количество пострадавших может быть гораздо большим - не все пострадавшие могли обратиться за помощью к медиками, или признаться, где могли заболеть. В "Макдональдсе" руководство американской сети после того, как история вскрылась, распоряжение уничтожить запасы смеси листьев латука и моркови своих заведений.

На данный момент идет расследование инцидента - откуда пришли поставки зараженного паразитами салата.

Ранее сообщалось, что в Киеве было зарегистрировано 70 случаев отравления шаурмой, почти всех людей госпитализировали с острой кишечной инфекцией, предварительный диагноз – сальмонеллез. Почти половина случаев отравления были из-за шаурмы, купленной возле станции метро "Дарница".