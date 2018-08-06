Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек

В Киеве возросло количество людей, отравившихся шаурмой

В Киеве по состоянию на понедельник, 6 августа, количество отравившихся шаурмой людей возросло до 93-х.

Во все торговые точки некачественные продукты поставлял один и тот же субъект хозяйствования, который продавал шаурму, его деятельность приостановлена, говорится на сайте Госпотребслужбы.

“… по оперативным данным ГУ Госпотребслужбы в г. Киев и Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины" количество заболевания острой кишечной инфекцией, связанных с употреблением шаурмы, составляет 93 случая”, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Киеве было зарегистрировано 70 случаев отравления шаурмой, почти всех людей госпитализировали с острой кишечной инфекцией, предварительный диагноз – сальмонеллез. Почти половина случаев отравления были из-за шаурмы, купленной возле станции метро "Дарница".