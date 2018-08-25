Microsoft всколыхнул коррупционный скандал: чиновники получали откаты за покупку Word и Excel

Microsoft поддерживает расследование в своем филиале / REUTERS

Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам расследуют деятельность представителей компании Microsoft в Венгрии.

Как сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, сотрудники компании подозреваются в выплате денежных вознаграждений чиновникам, который покупали продукты Microsoft для государственных компаний.

По данным журналистов, в 2013 и 2014 годах Microsoft предоставляла значительные скидки определенным фирмам-посредникам, которые покупали программное обеспечение, а затем продавали его государственным учреждениям по рыночной цене. Поэтому в США считают, что разница между ценами закупки и продажи направлялась на взятки и "откаты" чиновникам.

Представитель Microsoft заявил, что было проведено внутреннее расследование, в результате которого четверо сотрудников компании были уволены с должностей, а также несколько соглашений с посредниками было отменено. Microsoft утверждает, что целиком и полностью поддерживает расследование американских властей и будет способствовать ему.

Напомним, американская корпорация Microsoft зафиксировала попытки контролируемых РФ хакеров вмешаться в процесс организации выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре нынешнего года.