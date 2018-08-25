CМИ узнали подробности задержания наркокурьера-бывшего СБУшника в России

​Бывший сотрудник СБУ, а ныне майор ФСБ, которого задержали с 8-10 кг героина, прятал наркотики в колесах автомобиля.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник в российской спецслужбе, мужчина был задержан на посту ДПС в Волгограде.

По данным "Интерфакса", задержанный проходит службу в аннексированном Крыму, однако агентство не уточняет, сотрудником какого ведомства он является.

"Мужчина на личном автомобиле вез крупную партию наркотических веществ - от 8 до 10 кг. Свертки с наркотиками оперативники обнаружили в колесах автомобиля", - рассказал собеседник агентства.

Накануне СМИ сообщили, что в России был задержан экс-сотрудник Службы безопасности Украины Юрий Дрындин, который перевозил в своем автомобиле 10 кг героина.

До 2014 года он работал в СБУ в Крыму, где в звании капитана занимался "борьбой с коррупцией и организованной преступностью". После аннексии полуострова перешел на сторону оккупанта и сейчас разыскивается полицией.