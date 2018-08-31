"Трибунал устроим": экс-депутат Госдумы рассказал, когда Путина могут отстранить от власти

31 августа 2018, 06:12

Следующие шесть лет станут фатальными для России, считает Константин Боровой.

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Владимир Путин / Reuters

В связи с внешним давлением и внутренними процессами в РФ президент России Владимир Путин вряд ли продержится у власти больше шести лет, заявил российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Константин Боровой.

"Процессы, которые он сам запустил, это не на шесть лет. Это закончится значительно быстрее в связи с внешним давлением, в связи с внутренними процессами", – подчеркнул он в своем видеоблоге на YouTube.

По его мнению, следующие шесть лет президентского срока Путина станут фатальными для России.

"Будем надеяться, что после отстранения этой группы нам удастся убедить весь остальной мир, если это отстранение произойдет нормальным демократическим путем... что Россия вернулась в демократическое русло. Или доведет Путин ситуацию до маленькой или большой войны... В этом случае даже лучше, трибунал устроим, будем этих ребят судить, будем отнимать у них деньги, у их детей", – подчеркнул российский оппозиционер.

Напомним, ранее известный политолог Игорь Эйдман заявил о том, что Путин, вводя в разгар санкций новую пенсионную реформу, совершил фатальную, возможно - роковую в своей политической карьере ошибку.

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Владимир Путин Константин Боровой
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