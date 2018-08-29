Путин совершил роковую ошибку - политолог

Игорь Эйдман отметил, что из двух вариантов урегулирования ситуации Путин выбрал третий - самый плохой

Владимир Путин, российский президент, вводя в разгар санкций новую пенсионную реформу, совершил фатальную, возможно - роковую в своей политической карьере ошибку, заявляет известный политолог Игорь Эйдман.

"Путин совершил большую ошибку, возможно самую существенную за свою политическую карьеру. Ему было бы выгодно или отложить реформу вообще, или продолжать от нее открещиваться, все свалив на правительство. В первом варианте он бы предстал в роли доброго царя, заступившегося за народ, притесняемый злыми боярами. Во втором - ему, возможно, удалось бы переложить ответственность за непопулярную реформу на исполнителей", - пишет Эйдман в своем Facebook.

Эксперт отметил, что из двух вариантов Путин выбрал третий, самый плохой.

"Путин занял самую неудачную, проигрышную позицию. Путинские косметические "послабления" никого не удовлетворят, а ответственность закрепится персонально за ним", - отметил он.

Читайте также"Путин хотел пёрнуть, да обосрался": как в России отреагировали на повышение пенсионного возраста"Это может стать началом конца его популярности и карьеры", - резюмировал Эйдман.

Напомним, президент РФ Путин выступил 29 августа с обращением к гражданам России, в котором рассказал о том, несмотря на возмущение россиян, состоится всего лишь смягчение пенсионной реформы. В новой редакции закона женщины будут выходить на пенсию не на восемь лет позже, чем сейчас, а на пять лет. Остальные пункты в программе повышения пенсионного возраста останутся на месте.