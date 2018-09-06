Россия объявила, что закрывает небо

Россия затеяла новые военные учения / facebook.com/mod.mil.rus

Россия решила закрыть небо на время учений "Восток-2018": полеты в этом время над территорией страны могут быть опасны. Также речь идет о мореплавании.

Об этом заявил замглавы Министерства обороны РФ Александр Фомин, пишет РИА Новости.

По его словам, личный состав уже проинструктировали о "четком" соблюдении мер безопасности, а также о предотвращении возникновения опасных инцидентов.

Военные учения "Восток-2018" намечены на 11-15 сентября. В России их уже назвали самыми масштабными с 1981 года: анонсировано участие 300 тысяч человек и 1000 летательных аппаратов.

Ранее журналист объяснил, зачем Путин затеял невиданные военные учения. По его словам, раз в полгода Кремль поражает мир "чем-нибудь военным". Потому что ничем другим поразить не может.