Зачем Путин затеял невиданные военные учения

Путин затеял масштабные военные учения / Reuters

В марте президент РФ Владимир Путин поведал о невиданных ядерных ракетах, которые обеспечат сдерживание на десятилетия вперед: то есть, в настоящее время обеспечивают военное превосходство над США. Теперь настал черед сил общего назначения. Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу на днях сообщил, что в начинающихся маневрах Восток-2018 будет задействовано около 300 тысяч военнослужащих.

"Учение в чем-то повторяет Запад-81, но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее. Более 1000 летательных аппаратов, почти 300 тысяч военнослужащих на почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, естественно, Тихоокеанский и Северный флот, полностью задействованы Воздушно-десантные войска. Представьте себе, что Читайте такжеЛубянский дрищ Путин хочет унавоживать планету еще пару-тройку десятилетийодновременно в движении, в работе находятся 36 тыс. единиц военной техники — это танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, и все это, естественно, проверяется в условиях максимально приближенных к боевым", — сказал глава военного ведомства РФ. Активная фаза маневров, в которых будут участвовать китайские и монгольские войска, пройдут 11-15 сентября.

Сейчас же территория азиатской части России охвачена так называемой внезапной проверкой, регулярно объявляемой Верховным главнокомандующим РФ в преддверии ежегодных стратегических маневров, которые проводятся по очереди в каждом из четырех военных округов. Эти внезапные проверки позволяют сосредоточить войска накануне маневров. И, если проходившие в прошлом году учения Запад-2017 с предшествовавшей им внезапной проверкой вызвали немалое волнение у российских соседей, – ну не дай бог Кремль в своем стиле затеет очередную авантюру, например, оккупирует Беларусь, – то теперь никому нет нужды волноваться.

В силу географии, любые масштабные военные учения на Востоке страны предполагают репетицию войны с Китаем. Однако теперь военные из Поднебесной в едином строю с россиянами будут отрабатывать боевые задачи. Из всех возможных сценариев остается отработка действий в случае полномасштабного военного конфликта на Корейском полуострове или отражение американо-японского десанта на Дальнем Востоке и в Приморье. Можно предположить, что у Востока-2018, как и у Востока-2014, не будет единого сценария, а войска будут отрабатывать эпизоды, не связанные друг с другом. Это подтверждается сообщениями, что маневры будут состоять из 16 отдельных учений.

И самая большая тайна маневров заключается в том, зачем проводить столь масштабные маневры на Востоке РФ? Ведь, если верить Шойгу, в учениях примет участие треть всех военнослужащих РФ, что больше всей численности сухопутных войск. Можно предположить, что это – совокупная численность Восточного и Центрального военных округов, Воздушно-десантных войск и Северного флота. Цифра в 36 тыс. Читайте также"Москва задумала войну со всей планетой": эксперт назвал цель крупнейших военных учений РФединиц военной техники потрясает своей несуразность. В Восточном военном округе – одна танковая дивизия и 10 механизированных бригад (это никак не больше 2-3 тыс. танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты). В Центральном – и того меньше, одна танковая дивизия и семь бригад (еще около 2000 единиц техники). Допустим, что в зачет пошли все автомобили – еще, в лучшем случае, где-то 8-10 тыс. Откуда же взялись немыслимые 36 тысяч? Попытка перебросить такое количество военной техники из европейской части России (сомневаюсь, что в распоряжении Минобороны РФ вообще есть такое количество исправных вооружений) на многие недели заблокировала бы все транспортные коммуникации, связывающие центр страны с ее востоком.

Тайны учений Восток-2018 открываются очень просто. Именно в этом случае военное ведомство может безудержно хвастать и так же безудержно врать.

Масштабы военных учений в Европе ограничены положениями Венского документа (в заранее объявленных учениях – не более 9 тысяч военнослужащих). К тому же, следует приглашать иностранных наблюдателей. На востоке же российским Мюнхгаузенам в лампасах есть, где развернуться. Можно указывать любые, самые немыслимые цифры, которые должны продемонстрировать военную мощь РФ – за руку никто не схватит. Но, если названа гигантская цифра участников маневров, тут же нужно адекватное ей количество военной техники. Одна ложь тянет за собой другую.

На самом деле, скорее всего, реально участвовать в маневрах будут 30-40 тысяч военнослужащих (и это очень много). Остальные получат приказ выдвинуться на свои собственные полигоны и провести итоговые стрельбы. Казалось бы, что с того, что министр обороны РФ сообщает главному начальнику страны дутые цифры – пусть потешится. Однако есть опасность, что Путин всерьез поверит, что в случае необходимости может двинуть на восток 300-тысячное войско.

Александр Гольц, российский журналист, военный эксперт, для Ежедневного журнала