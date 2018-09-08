Разработчик "Новичка" сообщил, что у него нашли рак последней стадии

У Вила Мирзаянова врачи нашли рак простаты последней стадии / BBC.com

Один из разработчиков нервно-паралитического вещества "Новичок", которым в Великобритании отравили бывшего шпиона России Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, — ученый-химик Вил Мирзаянов, сообщил, что врачи нашли у него рак простаты последней стадии.

Болезнь начали лечить гормональной терапией, основанной на том, что гормоны препятствуют доступу тестостерона к раковым клеткам, лишая их необходимого источника энергии, написал химик на своей странице в Facebook.

"В результате (в идеале) раковые клетки погибают до 5-ти процентного уровня, с чем, как мне объяснил доктор…, люди живут от 15 до 25 лет. Тоже в идеале. Принимал таблетки с этими гормонами, и затем их ввели внутривенно на целых полгода. Таблетки уже не глотаю", — отметил автор.

У Вила Мирзаянова врачи нашли рак простаты последней стадии / Скриншот c facebook.com/vil.mirzayanov

Ранее Вил Мирзаянов говорил, что в СССР "Новички" были синтезированы и разрабатывались на протяжении 17 лет, яды производились на двух заводах. По его словам, вещества "производили не килограммы, а тонны".