"Не килограммы, а тонны". Разработчик "Новичка" рассказал о производстве ядов в СССР

Один из разработчиков нервно-паралитического вещества "Новичок", которым в Великобритании отравили бывшего шпиона России Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, — ученый Вил Мирзаянов, заявил, что яды производились в СССР на двух заводах.

Вещества "производили не килограммы, а тонны", рассказал исследователь в эфире телеканала "112 Украина".

"Новички" были синтезированы и разрабатывались в течение 17 лет. 17 лет потребовалось для обширного исследования всех свойств этой серии веществ", — отметил собеседник.

Ученый подчеркнул, что "ни одна страна в мире такими возможностями не располагала и не знала об этом секрете". "Тем более, эти вещества не включены в список запрещенных веществ конвенций", — добавил Мирзаянов.

По его словам, "теоретически, двух миллиграмм достаточно, чтоб убить человека". "Новички" были произведены на двух заводах СССР. Производили не килограммы, а тонны. По моим подсчетам, 16-20 тонн. Ими заправляли ракеты средней дальности", — сказал он.

Напомним, Сергея и Юлию Скрипалей 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери, пострадавшие выжили. После покушения премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ. Чиновница также сообщила, что Британия в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата.

Глава министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал президент России Владимир Путин. Потом более 20 стран-партнеров Великобритании, в частности, Украина, а также США, приняли решение о выдворении российских дипломатов. РФ в ответ пошла на такие же меры.