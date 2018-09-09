Президент Молдовы попал в ДТП, его госпитализировали

publika.md

Президента Молдовы Игоря Додона госпитализировали в результате ДТП, которое произошло во время движения кортежа молдавского лидера на трассе Страшены-Калараш.

Об этом сообщил телеканал Publika.

По данным телеканала, две машины кортежа (одна из них - "Мерседес" S-класса) столкнулись с грузовиком, в результате чего один автомобиль перевернулся. Кроме Додона в больницу доставили еще двух человек - сотрудников охраны президента.

Отмечается, что из-за аварии десятки авто встали в пробке.

"Президент был доставлен в больницу скорой помощи в Кишиневе. По словам медиков, состояние Додона стабильное...", - говорится в сообщении телеканала.

В июле Игорь Додон заявил, что категорически против вывода из зоны безопасности на Днестре "миротворческой миссии", в состав которой входят российские военные.