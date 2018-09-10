Политолог рассказал о планах Путина на будущее

10 сентября 2018, 09:00

Президент России научился управлять населением страны, отметил эксперт.

Эксперт полагает, что Владимир Путин хочет покинуть пост президента России, однако не уйдет полностью от власти
Владимир Путин хочет покинуть пост президента России, однако не уйдет полностью от власти, полагает эксперт / Reuters

Российский политолог Станислав Белковский считает, что в обозримом будущем президент РФ Владимир Путин планирует покинуть пост, однако не уйдет полностью от власти, а останется в качестве "национального лидера".

Президентом России снова будет ее нынешний премьер-министр Дмитрий Медведев, рассказал аналитик в эфире радио "Эхо Москвы".

"Путин не боится потерять власть. Он боится аппаратных интриг, он боится заговоров, дворцового переворота. Этого он боится на самом деле", — отметил собеседник.

Читайте также"Недостаточно быть столбовой дворянкой": журналист рассказал, чего хочет ПутинПо его словам, за годы при власти российский лидер научился управлять населением своей страны.

"У него сложился роман с этим народом. Они живут вместе долго и счастливо. И, как всякий опытный муж, который живет 50 лет с одной женой, который прекрасно знает, что сколько бы он ей не изменял, ничего не случится, потому что он прекрасно знает, как управлять ее мотивацией", — полагает собеседник.

Ранее бывший исполняющий обязанности директора ЦРУ США Майкл Морелл говорил, что Владимир Путин боится одного — того, что однажды российский средний класс восстанет против его режима

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Россия Владимир Путин Дмитрий Медведев Станислав Белковский
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