Политолог рассказал о планах Путина на будущее

Владимир Путин хочет покинуть пост президента России, однако не уйдет полностью от власти, полагает эксперт / Reuters

Российский политолог Станислав Белковский считает, что в обозримом будущем президент РФ Владимир Путин планирует покинуть пост, однако не уйдет полностью от власти, а останется в качестве "национального лидера".

Президентом России снова будет ее нынешний премьер-министр Дмитрий Медведев, рассказал аналитик в эфире радио "Эхо Москвы".

"Путин не боится потерять власть. Он боится аппаратных интриг, он боится заговоров, дворцового переворота. Этого он боится на самом деле", — отметил собеседник.

Читайте также"Недостаточно быть столбовой дворянкой": журналист рассказал, чего хочет ПутинПо его словам, за годы при власти российский лидер научился управлять населением своей страны.

"У него сложился роман с этим народом. Они живут вместе долго и счастливо. И, как всякий опытный муж, который живет 50 лет с одной женой, который прекрасно знает, что сколько бы он ей не изменял, ничего не случится, потому что он прекрасно знает, как управлять ее мотивацией", — полагает собеседник.

Ранее бывший исполняющий обязанности директора ЦРУ США Майкл Морелл говорил, что Владимир Путин боится одного — того, что однажды российский средний класс восстанет против его режима.