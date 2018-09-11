"Эпично перепутали". На заседании ОБСЕ делегация России потребовала наказать Украину за убийство Шария — блогер

На заседании ОБСЕ делегация России перепутала Анатолия Шария с Павлом Шереметом, сообщил блогер / "РИА Новости Украина"

Историк, блогер Юрий Гудыменко сообщил, что на заседании Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе российская делегация потребовала наказать Украину за убийство Анатолия Шария.

Россияне перепутали видеоблогера Шария с убитым журналистом Павлом Шереметом, написал активист на своей странице в Facebook.

"На заседании ОБСЕ российская делегация потребовала наказать Украину за убийство Анатолия Шария. ШАРИЯ. Нет, не шутка. Это они с Шереметом так эпично перепутали…", — отметил автор.

Ранее стало известно, что днем 11 сентября в столице Польши Варшаве началось второе рабочее заседание Совещания по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения ОБСЕ 2018 года, тема дискуссии — свобода СМИ.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля, в котором он ехал. В конце августа 2018-го администрация соцсети Facebook удалила персональную страницу Анатолия Шария.