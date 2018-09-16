"Бандитский режим": эксперт назвал, сколько ежегодно крадут люди Путина

"Группу Путина" обвинили в воровстве

В России "откаты" составляют до 50% стоимости проектов, которые реализуют бизнесмены из окружения президента РФ Владимира Путина, заявил шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.

"Конечно, Путин включен в это. По моим оценкам, эти люди, группа Путина с Ротенбергами, Ковальчук, Тимченко, крадут по 15-20 миллиардов долларов в год. Это просто бандитский режим", - подчеркнул он в интервью "Апострофу".

Напомним, ранее эксперт рассказал, что "похоронит" режим Путина

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