Палестина не исключает признания Крыма российским - СМИ

Палестина поддерживает "легитимный" крымский "референдум" / фото: aljazeera.com

Палестина не исключает варианта признания оккупированного Крыма российским - палестинское руководство поддерживает Россию в вопросе легитимности проведенного в 2014 году референдума в Крыму, заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль в интервью российскому изданию "Известия".

Нофаль заявил, что "право народов на самоопределение" является "неотъемлемым для всех без исключения".

"Наша позиция на эту тему достаточно четкая. Мы прекрасно понимаем, что произошло в Крыму, и мы подтверждаем нашу позицию поддержать действия России по этому вопросу. Мы выступаем за наше право на самоопределение и считаем, что и любой другой народ имеет такое право ", - заявил палестинский дипломат.

Он добавил, что официальное признание Крыма российским может последовать "в результате обсуждения насущных вопросов на двусторонней основе".

Нофаль также напомним, что палестинские делегации неоднократно посещали оккупированный россиянами Крым.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп не исключил, что может отменить директиву Конгресса США о непризнании Вашингтоном суверенитета России над Крымом.

В июне американское издание BuzzFeed News со ссылкой на два дипломатических источника сообщило, что президент США Дональд Трамп за ужином на саммите G7 назвал Крым российским. Также Трамп якобы поинтересовался у лидеров G7, почему они находятся на стороне Украины, ведь "Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире".

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что не знает о словах президента США о "российском" Крыме. "Я не знаю о подобных словах. Я знаю, что это было сообщено журналистами, но я не буду комментировать частный разговор, в котором я не участвовала", - сказала Сандерс.