В Белом доме подвели итог дискуссии о признании аннексии Крыма

В Белом доме исключили возможность легализации российской аннексии Крыма и подтвердили планы и в будущем давить на Россию с помощью санкций.

"Мы не признаем аннексию Крымы. Мы не можем согласиться с этим", - сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Об этом сообщает CBS News в Twitter.

Пресс-секретарь добавила, что санкции против РФ, введенные после захвата Крыма будут оставаться в силе.

Напомним, президент США Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов о том, признают ли США аннексированный Крым частью России, заявив: "Посмотрим".