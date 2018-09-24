"Запад заставили проснуться": международник объяснил, как Россия провоцирует новую холодную войну

Россия провоцирует новую холодную войну с Западом / Reuters

Россия сама провоцирует Евросоюз и США на новую холодную войну своими действиями вмешательством в выборы президента США, химатакой в Солсбери и т.п.

Такое мнение высказал эксперт-международник Андрей Каракуц. "Атаки, которые я назвал, заставили Запад проснуться", – цитирует эксперта Обозреватель.

При этом Запад уже начинает осознавать, насколько РФ – серьезный противник. Причем противник не только для стран бывшего Советского Союза, но и для стран ЕС. Россия упорно пытается вбить клин между члена Евросоюза и раздуть конфликт на ровном месте.

Напомним, в деятельности "отравителей" Скрипалей обнаружили "украинский след". Расследование провели западные специалисты и российские журналисты.