Конец немного предсказуем. В деятельности "отравителей" Скрипалей обнаружили "украинский след"

Петров и Боширов / RT

Гражданин РФ Александр Петров, которого вместе с Русланом Бошировым британские правоохранители обвиняют в отравлении бывшего офицера ГРУ российского Минобороны Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери, в 2016-м пребывал в Нидерландах во время проведения консультативного референдума по ассоциации "Украина-ЕС".

Соответствующее сообщение опубликовано в совместном материале издания Bellingcat и "The Insider", которые проанализировали предыдущие поездки Петрова и Боширова. Согласно опубликованным данным, Петров был в Нидерландах 18 апреля, через дюжину дней после голосования.

"Причина визита Петрова в Нидерланды в 2016 году не так очевидна, но и здесь тоже есть интересное совпадение − он был там в дни референдума об ассоциации с Украиной", – написали журналисты.

По словам авторов материала, вопрос ассоциации "Украина-ЕС" был настолько болезненным для российских властей, что они, кроме обычных средств (хакерские атаки, "вбросы" лже-новостей), провели целую спецоперацию, в том числе и на территории Голландии от лица украинских беженцев" провели кампаниюпротив ассоциации с Украиной.

Напомним, ранее прокуратура Великобритании заявила, что подозревает в покушении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже они дали интервью российскому телеканалу RT, в котором рассказали, что являются бизнесменами и о личности Сергея Скрипаля им ничего неизвестно.

Они заявили, что посещали Великобританию, в частности, город Солсбери как туристы. В то же время СМИ обратили внимание на множество нестыковок в их рассказе.