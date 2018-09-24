"Северный поток-2": Германия не намерена отказываться от газопровода - SZ

24 сентября 2018, 08:37

Немецкие промышленники раскритиковали "вмешательство третьих стран в энергоснабжение" страны.

Труба Северный поток
"Северный поток-2" / РИА Новости

Германия не станет уступать давлению Вашингтона - закупать американский сжиженный газ в США и отказаться от строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил глава Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Дитер Кемпф, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Он раскритиковал "вмешательство третьих стран в энергоснабжение" Германии, отметив, что "решает необходимость наличия второго источника" государство.

Кемпф считает, что "низкая цена сжиженного газа из США "ничего не значит", поскольку "его еще необходимо доставить через Атлантику".

Он заключил, что "из-за вопроса надежности поставок газа экономика выступает за второй канал".

Накануне президент России Владимир Путин во время встречи с канцлером Ангелой Меркель в Мазеберге заявил, что готов самостоятельно профинансировать строительство газопровода "Северный поток-2", в случае, если США введут санкции против участников консорциума Nord Stream 2 AG.

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Россия Германия Владимир Путин Северный поток-2
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