В стиле Джеймса Бонда: Британия хочет реагировать на русскую угрозу мини-субмаринами

Обычные АПЛ слишком велики и дороги для скрытных действий

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон распорядился выделить 80 миллионов фунтов стерлингов на постройку малых субмарин.

Обычные ядерные подводные лодки - как ракетоносители, так и атомные подводные ракетные стратегические крейсера - слишком уж велики для применения в прибрежных регионах. Мини-подлодки позволят боевым пловцам и военным водолазам добираться до цели по максимуму незаметно; производит такие мини-ПЛ компания из США Teledyne Brown Engineering, ее продукт уже "обкатан" и состоит на вооружении подразделений морских котиков США, пишет Daily Star.

Шестиметровые ПЛ могут буксироваться обычными АПЛ и вмещают в себя шесть человек. Радиус их действия - 200 километров, тогда как у старых мини-ПЛ вдвое меньше как радиус, так и вместимость.

"Угроза со стороны России больше всего нас тревожит. И постоянно держим руку на пульсе, чтобы гарантировать, что мы ведем в этой игре. Они кажутся сильными, но большая часть их оборудования устарела", - сказал изданию анонимный чиновник.

Читайте такжеСША возродили флот времен Холодной войны для контроля над противникамиВеликобритания также примет поставку в следующем году первого из девяти самолетов P-8A стоимостью 3 млрд фунтов. Поисковый радар P-8 оптимизирован для выявления небольших объектов на поверхности моря, а также крупных поверхностных целей.

Тем временем Украина провела операцию по перебазированию кораблей из Одессы в Азовское море. Президент Порошенко заявил, что поисково-спасательный корабль "Донбасс" и буксир "Корец" Военно-морских сил ВС Украины перебазировались из Одессы в Азовское море в рамках создания новой военно-морской базы флота Украины в этой акватории.