Евросоюз принял окончательное решение по ядерной сделке с Ираном

Иран продолжит сотрудничество со странами ЕС / Reuters

Европейские страны, подписавшие с Ираном ядерную сделку, придерживаются соглашения и призывают Тегеран продолжить выполнять свои обязанности.

Как сообщает Интерфакс, глава МИД ФРГ Хайко Маас на Генассамблее ООН назвал соглашение неидеальным, однако позволившим сдержать ядерный потенциал Ирана и предотвратить эскалацию.

Министр напомнил, что европейцы, наряду с соглашением "продолжают работать над развитием - ИФ экономического обмена с Ираном".

По словам Мааса, Евросоюз по-прежнему осознает потенциальную угрозу от Ирана и обращает внимание опасности его программы баллистических ракет.

Напомним, спецпредставитель США по Ирану Брайн Хук заявил о том, что финансовая помощь Евросоюза, предоставленная правительству Ирана, является "неправильным сигналом в неподходящий момент".