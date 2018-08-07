В Иране дали оценку жестким санкциям США

Руководство государства считает, что ограничения лишь послужат импульсом для сплочения народа.
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что руководство США пожалеет о своем решении возобновить действие санкций.
Угрозы иранского лидера передает иранское издание Al Mayadeen.
Роухани сообщил, что несмотря на решение США, руководство Ирана докажет миру, что "держит свое слово" в вопросе ядерной сделки.
Президент также призвал народ Ирана объединиться на фоне новых ограничительных мер со стороны США.
Напомним, президент США Дональд Трамп подписал государственный указ о восстановлении ранее введенных санкций против Ирана.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани предупредил Дональда Трампа, что война с Ираном - это "мать всех войн".