В Иране дали оценку жестким санкциям США

Роухани призвал народ Ирана к единству

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что руководство США пожалеет о своем решении возобновить действие санкций.

Угрозы иранского лидера передает иранское издание Al Mayadeen.

Роухани сообщил, что несмотря на решение США, руководство Ирана докажет миру, что "держит свое слово" в вопросе ядерной сделки.

Президент также призвал народ Ирана объединиться на фоне новых ограничительных мер со стороны США.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал государственный указ о восстановлении ранее введенных санкций против Ирана.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани предупредил Дональда Трампа, что война с Ираном - это "мать всех войн".