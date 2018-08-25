Госдеп США жестко раскритиковал Евросоюз за помощь Ирану

Больше денег в руках аятоллы - еще больше денег для совершения убийств, заявил Брайн Хук.
Спецпредставитель США по Ирану Брайн Хук заявил о том, что финансовая помощь Евросоюза, предоставленная правительству Ирана является "неправильным сигналом в неподходящий момент".
"Больше денег в руках аятоллы, еще больше денег для совершения убийств в тех же самых европейских странах", - подчеркнул американский чиновник.
Он также указал на то, что помощь Ирану от Евросоюза укрепит способность Тегерана "пренебрегать нуждами собственного народа", а также подавит возможные изменения в политике этой страны, передает Reuters.
Напомним, ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил США в создании "группы действий", которая должна будет осуществить в стране государственный переворот.