Госдеп США жестко раскритиковал Евросоюз за помощь Ирану

В США раскритиковали помощь Ирану / Reuters

Спецпредставитель США по Ирану Брайн Хук заявил о том, что финансовая помощь Евросоюза, предоставленная правительству Ирана является "неправильным сигналом в неподходящий момент".

"Больше денег в руках аятоллы, еще больше денег для совершения убийств в тех же самых европейских странах", - подчеркнул американский чиновник.

Он также указал на то, что помощь Ирану от Евросоюза укрепит способность Тегерана "пренебрегать нуждами собственного народа", а также подавит возможные изменения в политике этой страны, передает Reuters.

Напомним, ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил США в создании "группы действий", которая должна будет осуществить в стране государственный переворот.