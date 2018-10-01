МИ-6 жалеет, что помогала Путину прийти к власти - экс-глава разведслужбы

1 октября 2018, 16:59

То, что считали уникальным шансом, оказалось последним кирпичиком для строительства режима.

МИ-6 хотела влиять на Россию, но своими руками сделала царя
МИ-6 хотела влиять на Россию, но своими руками сделала царя / обложка Economist

Британская разведывательная служба МИ-6 оказала Путину помощь в момент, когда будущий президент России боролся за власть - ведомство гарантировало присутствие Тони Блэра на светском мероприятии вместе с Путиным

Сейчас, при взгляде на прошедшие события, оказанная помощь вызывает сожаление, признался бывший руководитель службы сэр Ричард Диэрлав, возглавлявший Секретную разведывательную службу с 1999 по 2004 год.

Диэрлав отметил, что в 2000 году, в канун президентских выборов в РФ, к нему обратился один из офицеров российской разведки с просьбой помочь Путину.

Офицер спросил, не согласится ли Блэр, который тогда был премьер-министром, побывать на премьере оперы Прокофьева "Война и мир" в Мариинском театре в Петербурге вместе с Путиным.

"У нас в Лондоне была долгая дискуссия о том, следует ли Тони Блэру принять приглашение, и мы решили, приняв во внимание все "за" и "против", что это необычный и уникальный шанс, и мы приняли приглашение", – сказал сэр Ричард, выступая на Клайвденском литературном фестивале.

Когда позднее его спросили, сожалеют ли в спецслужбе о том, что она "навела глянец" на репутацию Путина, сэр Ричард сказал, что "уверен, что теперь есть сильное сожаление".

Читайте также"До такого опустился – что скоро по миру будут гонять": эксперт рассказала о роковой ошибке Путина в деле СкрипалейРанее появилась реакция Путина на расследование об "отравителе" Скрипалей "Боширове"-Чепиге. В Кремле считают, что "много людей похожи друг на друга".

Напомним, в Британии убеждены в личной ответственности Путина за отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Если ранее глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал лично Путин, то теперь к обвинениям присоединился зам министра внутренних дел по вопросам безопасности Бен Уоллес

Как сообщалось, немецкие СМИ заподозрили Скрипаля в работе на разведку нескольких стран НАТО. Скрипаль якобы предоставлял четырем странам, входящим в Североатлантический альянс (НАТО) информацию о "действующих агентах российской военной разведки".

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разведка Владимир Путин Тони Блэр МИ-6
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