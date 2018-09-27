Появилась реакция Путина на расследование об "отравителе" Скрипалей "Боширове"-Чепиге

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Президент РФ Владимир Путин располагает информацией, что подозреваемый Лондоном в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Руслан Боширов, является гражданским лицом.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя расследование The Insider и Bellingcat, утверждающих, что Боширов на самом деле является сотрудником ГРУ Анатолием Чепигой, передает РИА Новости.

"Насколько я понимаю, это неформальное расследование. Мы не знаем, насколько оно соответствует действительности и соответствует ли", - цитирует Пескова агентство.

Он отметил, что "много людей похожи друг на друга". "Но кто этот гражданин, который указывается в расследовании, я сказать не могу", - сказал Песков, пообещав проверить, действительно ли существует такой герой России как Анатолий Чепига.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергает.

В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что подозревает в покушении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже они дали интервью российскому телеканалу RT, в котором рассказали, что являются бизнесменами и о личности Сергея Скрипаля им ничего неизвестно.