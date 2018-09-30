"До такого опустился – что скоро по миру будут гонять": эксперт рассказала о роковой ошибке Путина в деле Скрипалей

Путин зря решил комментировать отравление Скрипаля – эксперт / Reuters

Президент РФ Владимир Путин рискует дождаться персональных санкций. И его будут как Муаммара Каддафи и других диктаторов "гонять по миру" – из-за заявлений главы России по делу отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля.

Такое мнение высказала эксперт-международник Ирина Верещук, пишет Обозреватель. По ее словам, Путину стоило бы максимально абстрагироваться от этого скандала – а он своими заявлениями только доказывает в глазах британской стороны свою вину.

"Кто б мог подумать, что они будут так "палиться"? И такого уровня президент, которого будто бы должен бояться весь мир: "Я тут в Сирии, я тут в Иране, я тут в Пхеньяне", "Я тут держу, так сказать, бразды правления", Я тут лезу за стол "Большой восьмерки", то есть "хочу стать равным среди равных" – и до такого уровня опуститься! Это бьет по репутации", – подчеркнула она.

Читайте также"Потом эти "геи" скажут, что хотят сменить пол тайком от Путина": соцсети об "отравителях" СкрипалейИ пояснила: "Путин говорит о них: "Ну что вы, я посмотрел на этих ребят – нормальные ребята, просто приехали"… Он даже не подумал: может стоит абстрагироваться, все-таки я лидер такой большой страны, я не могу опускаться до уровня каких-то двух туристов, которые хотят посмотреть на шпиль и на часы".

Если бы не было таких заявлений, то еще можно было бы предположить, что дело Скрипалей – результат непрофессиональных действий российской разведки. А так выходит, что впору говорить о соучастии и личной ответственности Путина в этом вопросе.

Ранее появилась реакция Путина на расследование об "отравителе" Скрипалей "Боширове"-Чепиге. В Кремле считают, что "много людей похожи друг на друга".

Напомним, в Британии убеждены в личной ответственности Путина за отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Если ранее глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал лично Путин, то теперь к обвинениям присоединился зам министра внутренних дел по вопросам безопасности Бен Уоллес.

Как сообщалось, немецкие СМИ заподозрили Скрипаля в работе на разведку нескольких стран НАТО. Скрипаль якобы предоставлял четырем странам, входящим в Североатлантический альянс (НАТО) информацию о "действующих агентах российской военной разведки".

Дело Скрипалей: что известно о подозреваемых

СМИ сообщали, что один из обвиненных в отравлении россиян, Александр Петров, имеет интересное криминальное прошлое. Так, он был судим за кражу, не отдавал банкам кредиты и обанкротил фабрику нижнего белья в Одесской области.

А британские СМИ, со ссылкой на источник в службах безопасности Великобритании, сообщали, что покушение на Скрипаля организовала спецгруппа с кодовым именем "Чистильщики". Для маскировки ликвидаторы использовали данные людей, которые на момент совершения покушения сидели в европейский тюрьмах.

При этом "Боширова" опознали в родном селе как Чепигу. По сведениям односельчан, Чепига женат, у него двое детей. Недавно его семье якобы дали четырехкомнатную квартиру в Москве.

Читайте такжеВ деятельности "отравителей" Скрипалей обнаружили "украинский след"Также СМИ сообщили, что Чепига и Скрипаль могли быть ранее знакомы. Западные журналисты не исключают, что мотивом преступления могла послужить месть.

Также британцы "вычислили" третьего подозреваемого. Якобы еще до прибытия в Англию "Петрова" и "Боширова" в Солсбери приезжал сотрудник ГРУ, который "проводил разведку на местности".