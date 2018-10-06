В России вспыхнул еще один торговый центр - опубликовано видео

Причины возгорания устанавливаются, грешат на проводку / 1zoom.ru

В России снова горит торговый центр - на этот раз в Якутии, где в столице области вспыхнул ТЦ "Сахаэкспоцентр". Пожар начался на втором этаже здания.

"Очаг возгорания находится в одном из магазинов с одеждой на третьем этаже. Огонь и дым быстро распространяются по этажу", - сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информацию очевидцев в социальных сетях.

На место прибыли спасатели, которые начали эвакуировать посетителей торгового центра. Многие сами спешно покинули здание На других этажах ТЦ, согласно данным пожарных, также никого не обнаружили. Пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, в Кемерово пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта, погибли более 60 человек. Суд арестовал гендиректора компании-собственника здания. После трагедии губернатор Кемеровской области Аман Тулеев попросился в отставку. Позже сгоревшее ТРЦ снесли.