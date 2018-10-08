"Шматок сала Туке не перепадет": в Госдуме возмутились публикацией "Главреда"

Слова Туки разозлили Госдуму России / Фото: Главред

Депутат Госдумы РФ Олег Нилов резко ответил на заявление Георгия Туки о возмещении Россией ущерба Украине за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе, которое украинский чиновник озвучил во время чата в "Главреде".

"Комментировать тявканье Туки и других украинских деятелей не очень хочется. Жалко, что им больше не о чем мечтать, кроме как о развале России. Но если они говорят, что жизнь на Украине наладится только тогда, когда развалится Россия и им перепадет от нее шматок сала, то это значит, что их жизнь не наладится никогда. Потому что Россия крепнет с каждым днем, и шматок сала от нее Туке не перепадет. А вот Украина действительно разваливается", - цитирует российского политика РИА Новости.

По словам Нилова, в Украине напрасно желают развала России, поскольку также неизбежно пострадают. Он подчеркнул, что это как желать пожара в доме соседа, забыв о риске для собственного дома, на который может перекинуться огонь.

"Или это то же самое, что желать атомной войны под своими окнами. Украину в этом случае тоже охватит огнем, не спасется. Поэтому деятелям, которые озвучивают подобные пожелания, надо обследовать у психиатров. Там, скорее всего, будет двойной диагноз. Но я уверен, что рано или поздно подобные политики уйдут с украинской трибуны. Долго торжествовать такой политический идиотизм, подкармливаемый западными печенюшками, на Украине не сможет, украинский народ избавится от него, потому что и его терпению есть предел", - подтожил депутат Госдумы.

Напомним, во время чата в "Главреде" Тука заявил о своем желании видеть Российскую "империю" в числе прекративших существование государств.