Дружба народов: российским дипломатам перестали выдавать британские визы

Консульство РФ в Лондоне пустует после высылки дипломатов / Фото: Reuters

После высылки российских дипломатов из-за скандала с отравлением в Солсбери их места в дипмиссии так и остаются незанятыми: Великобритания просто отказывается предоставлять визы новым кандидатам.

Об этом сообщил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко, пишет РИА Новости.

По его словам, в настоящее время в посольстве России практически не осталось сотрудников – их там "с десяток" – поэтому оно, по сути, пустует.

Читайте такжеПод марш "Прощание славянки" российские дипломаты покинули Британию: фото и видеоНапомним, более 20 стран-партнеров Британии, в частности, Украина и США, приняли решение о выдворении российских дипломатов из-за "дела Скрипаля". Ранее "Главред" публиковал инфографику, какие страны сколько российских дипломатов выслали.

В то же время Австрия отказала Брюсселю в высылке российских дипломатов: "Мы хотим быть строителями моста". Канцлер государства заявил о намерениях стать "мостом" между Востоком и Западом.

Ранее стало известно о том, сколько российских дипломатов останутся работать в Украине.

В свою очередь 30 марта в Министерстве иностранных дел РФ заявили об объявлении persona non grata дипломатов из 23 стран, включая Украину. Эти действия послужили ответом на высылку российских дипломатов.

Как сообщалось, в Британии убеждены в личной ответственности Путина за отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Если ранее глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал лично Путин, то теперь к обвинениям присоединился зам министра внутренних дел по вопросам безопасности Бен Уоллес.