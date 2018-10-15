Эстония оценила ущерб от "советской оккупации"

УНИАН

Ущерб, который Эстония понесла из-за "советской оккупации", оценен в 1,2 млрд евро.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста страны, передает РИА Новости.

По подсчетам ведомства, в результате репрессий погибли 49,5 тысяч человек, во время войны умерли 24,1 тысячи человек, еще 139,4 тысяч покинули территорию страны, а из-за потери ряда территории численность населения сократилась на 213 тысяч человек.

Кроме того, отмечается, что Эстония потеряла миллионы гектаров сельскохозяйственных угодий, были загрязнены грунтовые и поверхностные воды.

С начала 2018 года украинцы оформили втрое больше видов на жительство в Эстонии, чем мигранты из всех остальных стран вместе взятых. При этом граждане Украины также лидируют по количеству оформленных краткосрочных разрешений на работу в республике.

Ранее польский депутат Аркадиуш Муларчук заявил, что официальная Варшава требует от Берлина выплаты $850 млрд репараций за Вторую мировую войну.

По словам Муларчака, в 1947 году власти Польши оценивали военный ущерб в $48,8 млрд долларов. В пересчете на сегодня это $850 млрд.

"Немцы систематически и массово убивали поляков, чтобы повредить нашему демографическому потенциалу", - сказал он, подчеркнув, что потери невозможно восстановить даже спустя много поколений.