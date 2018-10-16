Россия и Германия хотят задушить Центральную Европу - экс-министр обороны Польши

Флаги России и Германии / Reuters

Экс-глава Министерства обороны Польши Антони Мачеревич заявил о том, что Германия и Российская Федерация совместно "желают задушить Польшу и Центральную Европу".

"Сегодня у нас сложилась ситуация, когда Германия проводит политику союза с Россией — и вместе они хотят затянуть петлю на нашей шее с помощью "Северного потока", — заявил он в интервью телеканалу TVP.

Мачеревич полагает, что Москва с Берлином "желают задушить Польшу и Центральную Европу и навсегда поставить в зависимость от своей экономической и политической власти". "Мы должны понимать, что если мы хотим быть независимым государством, то вопрос как американских баз, так и "Северного потока" является ключевой задачей польской внешней политики", — подытожил он.

Напомним, ранее Мачеревич рассказал о том, как НАТО собирается разместить свой батальоны под Калининградом.