Комментируя слова Путина о рае, Песков заговорил об аде

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Путина о попадании россиян в рай, заявил, что в случае ядерного удара по Россие "там все попадут кто в ад, кто в рай".

"Там речь шла не о рае, главным образом, и не о том, кто куда попадет. А речь шла о том, и это главное, многие пропустили, о том, что на доктринальном уровне Россия не оставляет за собой право превентивного удара", - приводит слова Пескова RT. заявил Песков.

По его словам, Путин имел в виду то, что Россия в праве применить ядерное оружие с целью обороны, однако нападать первой не станет.

№То есть мы никогда ни на кого не нападем первыми - вот, что сказал президент. Но если на нас нападут, вот тогда там все попадут кто в ад, кто в рай и т.д. То есть вот, что было главное... Все остальное - это все аллегория", - подытожил Песков.

18 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" российский президент ответил на вопрос о том, что будет с теми, кто применит ядерное оружие против России.

Он сказал, что "мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, даже не успев раскаяться".