Пьяный москвич нырнул в кипящий битум и погиб

Битум

В центре Москвы нетрезвый забрался в люк машины с кипящим битумом и сварился заживо.

Об этом сообщила пресс-служба сообщает ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

"Ночью 20 октября мужчина проходил по Лучникову переулку в Москве, где проводились дорожные работы, и запрыгнул в люк машины с кипящим битумом. По предварительным данным, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения", - сказано в сообщении.

Следователи проводят проверку, устанавливаются обстоятельства инцидента и причины гибели мужчины.

Ранее сообщалось, что 28-летний гражданин Украины упал в трехметровую яму на стройке на Садовом кольце в Москве.

Напоровшись на арматуру, он повредил ягодицу и бедро. Несмотря на полученные травмы, ему удалось выбраться из ямы самостоятельно.

Однако позже мужчину все же госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.