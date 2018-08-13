В Москве украинец упал в яму со штырями и проткнул ягодицу

28-летний гражданин Украины упал в трехметровую яму на стройке на Садовом кольце в Москве.

Как сообщает телеканал 360tv, напоровшись на арматуру, мужчина повредил ягодицу и бедро.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 13 августа. Несмотря на полученные травмы, ему удалось выбраться из ямы самостоятельно.

Однако позже мужчину все же госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Правоохранители проводят проверку инцидента.

Накануне глава Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктор Мироненко заявил, что Россия приходится Украине младшим братом.

"Младший брат, конечно, Россия, вне всяких сомнений", - заявил он