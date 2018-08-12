Историк РАН назвал Россию младшим братом Украины

Виктор Мироненко

Глава Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктор Мироненко заявил, что Россия приходится Украине младшим братом.

"Младший брат, конечно, Россия, вне всяких сомнений", - заявил он в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, из-за того, что основной интеллектуальный приток в Россию издавна осуществлялся через Украину, Киев "несет большую ответственность за Россию, как Великобритания, например, за Соединенные Штаты Америки".

Мироненко также отметил, что россияне происходят от украинцев.

Ранее на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой изменить в украинском языке слово "Россия" словом "Московия".

"Возвращение России исторического названия Московия будет способствовать восстановлению исторического сознания украинского народа и подчеркнет для украинцев фальшивость претензий россиян на продолжительность их историю со времен Руси", - говорится в тексте обращения.

Сам президент Петр Порошенко в начале июля в интервью сербскому телеканалу РТС заявил, что 1030 лет назад князь Владимир крестил не Русь, а Украину.