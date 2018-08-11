“Они, с*ка, землю есть будут”. Шендерович потроллил угрозу МИД России США из-за новых санкций

Виктор Шендерович потроллил угрозы МИД России в сторону США из-за введения новых санкций / Reuters

Российский писатель-сатирик, публицист Виктор Шендерович потроллил угрозу министерства иностранных дел РФ зеркально ответить на новые санкции США против страны.

Россияне отрежут основателя американских компаний SpaceX и Tesla, изобретателя, миллиардера Илона Маска от технологий и перекроют сенаторам доступ к Геленджику, "они, с*ка, землю есть будут”, написал литератор на своей странице в Facebook.

“МИД РФ пообещал зеркальный ответ на новые санкции США… Доллар уже опасно накренился, как вы заметили (скорее всего, писатель иронизирует насчет обрушения рубля по отношению к американской валюте — Ред.)”, — отметил Шендерович.

Ранее стало известно, что США введут новые санкции против РФ в ответ на отравление в Великобритании бывшего российского шпиона Сергей Сергея и его дочери Юлии. Западные СМИ писали, что ограничительные меры вступят в силу примерно 22 августа.