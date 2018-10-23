У дома Сороса в США нашли бомбу

Джордж Сорос / Reuters

Неподалеку от дома финансиста и филантропа Джорджа Сороса в штате Нью-Йорк было обнаружено взрывное устройство.

Об этом сообщает The New York Times.

Информацию об обнаружения взрывного устройства изданию подтвердили власти города Бедфорд и округа Уэстчестер.

На место была вызвана группа саперов, которые взорвали бомбу на расстоянии.

Находился ли Сорос в доме в момент обнаружения бомбы, не уточняется.

Ранее Министерство обороны Украины совместно с благотворительной организацией HALO Trust подготовили карту заминированных территорий на Донбассе.

"В настоящее время Украина является одним из наиболее загрязненных минами и взрывоопасными пережитками войны государств в мире. С началом агрессии Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской областей имели место неоднократные случаи подрыва военнослужащих и гражданского населения на взрывоопасных предметах", - сообщили в Минобороны.