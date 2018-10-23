У дома Сороса в США нашли бомбу

Прибывшие на место саперы взорвали устройство на расстоянии.
Неподалеку от дома финансиста и филантропа Джорджа Сороса в штате Нью-Йорк было обнаружено взрывное устройство.
Об этом сообщает The New York Times.
Информацию об обнаружения взрывного устройства изданию подтвердили власти города Бедфорд и округа Уэстчестер.
На место была вызвана группа саперов, которые взорвали бомбу на расстоянии.
Находился ли Сорос в доме в момент обнаружения бомбы, не уточняется.
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