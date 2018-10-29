"Не выдаст Путина": экономист назвал самую важную страну для президента России

Китай для Владимира Путин — самая тратегически важная страна в мире, полагает эксперт / Reuters

Экономист, научный сотрудник российского Института им. Егора Гайдара Сергей Жаворонков считает, что для президента РФ Владимира Путина Китай по одному параметру является самой стратегически важной страной в мире.

Китайское государство единственное может не выдать Путина новым властям РФ в случае смены власти, рассказал эксперт "Радио Свобода".

"Китай… — это единственная страна с достаточно устойчивым политическим режимом, которая обладает потенциалом в случае смены власти в России не выдать Путина и компанию новым российским властям", — отметил собеседник.

Ранее главный редактор независимого общественно-политического канала "Sotnik-TV", российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник говорил "Главреду", что среднестатистический россиянин разлюбил Владимира Путина, любовь ушла и помидорчики увяли, поскольку президент взорвал пьедестал, на котором она так долго держалась.