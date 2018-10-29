"Не выдаст Путина": экономист назвал самую важную страну для президента России

В мире есть одно государство, которое в случае смены режима в РФ может принять нынешнего российского лидера, полагает эксперт.
Экономист, научный сотрудник российского Института им. Егора Гайдара Сергей Жаворонков считает, что для президента РФ Владимира Путина Китай по одному параметру является самой стратегически важной страной в мире.
Китайское государство единственное может не выдать Путина новым властям РФ в случае смены власти, рассказал эксперт "Радио Свобода".
"Китай… — это единственная страна с достаточно устойчивым политическим режимом, которая обладает потенциалом в случае смены власти в России не выдать Путина и компанию новым российским властям", — отметил собеседник.
Ранее главный редактор независимого общественно-политического канала "Sotnik-TV", российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник говорил "Главреду", что среднестатистический россиянин разлюбил Владимира Путина, любовь ушла и помидорчики увяли, поскольку президент взорвал пьедестал, на котором она так долго держалась.