Глава РПЦ впервые раскрыл подробности разговора с Варфоломеем по Украине

30 октября 2018, 16:22

Патриарх Кирилл отметил, что проведение встречи в Стамбуле вместо нейтральной территории было попыткой "поставить его на место".

Кирилл и Варфоломей
Кирилл и Варфоломей / РПЦ

Глава РПЦ патриарх Кирилл впервые рассказал о своей встрече с патриархом Константинопольским Варфоломеем, которая состоялась 31 августа.

Как передает РИА Новости, по мнению Кирилла, Варфоломей разговаривал с ним "не слишком по-братски".

По словам главы РПЦ, в ходе беседы Константинопольский патриарх "достаточно резко и радикально" высказал свою позицию по Украине, в частности, в вопросе издания томоса об автокефалии УПЦ.

"Я пытался сделать все для того, чтобы смягчить. Даже когда я чувствовал, что эмоциональный уровень моего собеседника начинает превышать допустимый уровень - я его так за руку возьму, по-братски скажу: "Ну, давайте спокойнее, ну давайте поговорим", - приводит агентство слова Кирилла.

Глава РПЦ также отметил, что проведение встречи в Стамбуле вместо нейтральной территории было попыткой "поставить его на место".

Ранее патриарх Варфоломей заявил, что не станет следовать призывам Москвы отказаться от предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

"Сейчас наш патриархат решает украинскую церковную проблему на основе права, которое ему дали канонами священные Соборы. Они обязательны для всех православных", - сказал он.

17 апреля 2018 года Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).

В октябре РПЦ заявила о прекращении церковных отношений с Константинополем "в связи с посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской церкви".

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Новость в спецтеме:Автокефалия УПЦ: в шаге от независимости от Москвы
Украина Стамбул РПЦ Кирилл Варфоломей автокефалия Томос
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