Презентация Apple: Macbook Air, iPad Pro и другие новинки компании

Гендиректор Apple Тим Кук

Во вторник, 30 октября, компания Apple провела уже вторую за эту осень презентацию своих новых продуктов. Мероприятие вопреки традиции прошло не в штаб-квартире Apple в Купертино, а в Оперном театре Говарда Гильмана в Нью-Йорке. Презентацию провел гендиректор корпорации Тим Кук. Итак, что же представила Apple.

1. Macbook Air

Обновленный ноутбук оснащен дисплеем Retina 13,3 дюймов и весит 1250 граммов. Его толщина 15,6 мм. Рамки по периметру дисплея обновленного компьютера стали тоньше и поменяли цвет: теперь они черные, а не серебристые.

Новый Macbook Air получил, увеличенный тачпад, сканер отпечатков пальцев Touch ID, два порта Thunderbolt USB Type-C, с помощью которых можно подключать внешние дисплеи, а также клавиатуру Apple последнего поколения.

Ноутбук оснащен двухъядерным процессором Intel Core i5 8-го поколения и до 16 Гбайт оперативной памяти. Стоимость базовой модели (8 Гбайт "оперативки" и 128 Гбайт встроенной памяти) составит $1199.

theverge.com

2. Mac mini

Не обновлявшийся на протяжении нескольких лет настольный компьютер Mac mini получил процессоры Intel Core восьмого поколения с 4 и 6 ядрами. Базовая модель с 8 Гб оперативной памяти, процессором Core i3 и SSD-накопителем на 128 Гб будет стоить $799.

скриншот из видео

3. iPad Pro

Новый iPad Pro получил функцию Face ID, позволяющую разблокировать устройство с помощью технологии распознавания лица. У планшета нет кнопки "Домой", которая используется для разблокировки и активации помощника Siri. У

Устройство представлено в трех видах: с 10,5-дюймовым ($649), 11-дюймовым ($799) и с 12,9-дюймовым (от $999) дисплеем. Толщина- 5,9 мм. Новый iPad меньше по размеру предыдущей версии на 25 процентов, но у экрана на четверть больше пикселей. Также у нового iPad есть порт USB-C и камера на 7 мегапикселей.

скриншот из видео

12 сентября Apple презентовала новые смартфоны - iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Новинки получили новый шестиядерный процессор A12 Bionic. Телефоны оснащены OLED-экраном (органический светодиод) с диагональю 5,8 (как у iPhone X) и 6,5 дюймов.

Смартфоны с оперативной памятью 64, 256 и 512 гигабайт выпускаются в трех цветах: черный, белый и золотой.