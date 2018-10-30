Презентация Apple: Macbook Air, iPad Pro и другие новинки компании

30 октября 2018, 18:54

Презентацию провел гендиректор корпорации Тим Кук.

Гендиректор Apple Тим Кук

Во вторник, 30 октября, компания Apple провела уже вторую за эту осень презентацию своих новых продуктов. Мероприятие вопреки традиции прошло не в штаб-квартире Apple в Купертино, а в Оперном театре Говарда Гильмана в Нью-Йорке. Презентацию провел гендиректор корпорации Тим Кук. Итак, что же представила Apple.

1. Macbook Air

Обновленный ноутбук оснащен дисплеем Retina 13,3 дюймов и весит 1250 граммов. Его толщина 15,6 мм. Рамки по периметру дисплея обновленного компьютера стали тоньше и поменяли цвет: теперь они черные, а не серебристые.

Новый Macbook Air получил, увеличенный тачпад, сканер отпечатков пальцев Touch ID, два порта Thunderbolt USB Type-C, с помощью которых можно подключать внешние дисплеи, а также клавиатуру Apple последнего поколения.

Ноутбук оснащен двухъядерным процессором Intel Core i5 8-го поколения и до 16 Гбайт оперативной памяти. Стоимость базовой модели (8 Гбайт "оперативки" и 128 Гбайт встроенной памяти) составит $1199.

theverge.com

2. Mac mini

Не обновлявшийся на протяжении нескольких лет настольный компьютер Mac mini получил процессоры Intel Core восьмого поколения с 4 и 6 ядрами. Базовая модель с 8 Гб оперативной памяти, процессором Core i3 и SSD-накопителем на 128 Гб будет стоить $799.

скриншот из видео

3. iPad Pro

Новый iPad Pro получил функцию Face ID, позволяющую разблокировать устройство с помощью технологии распознавания лица. У планшета нет кнопки "Домой", которая используется для разблокировки и активации помощника Siri. У

Устройство представлено в трех видах: с 10,5-дюймовым ($649), 11-дюймовым ($799) и с 12,9-дюймовым (от $999) дисплеем. Толщина- 5,9 мм. Новый iPad меньше по размеру предыдущей версии на 25 процентов, но у экрана на четверть больше пикселей. Также у нового iPad есть порт USB-C и камера на 7 мегапикселей.

скриншот из видео

12 сентября Apple презентовала новые смартфоны -  iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Новинки получили новый шестиядерный процессор A12 Bionic. Телефоны оснащены OLED-экраном (органический светодиод) с диагональю 5,8 (как у iPhone X) и 6,5 дюймов.

Смартфоны с оперативной памятью 64, 256 и 512 гигабайт выпускаются в трех цветах: черный, белый и золотой.

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Apple iPad Тим Кук MacBook
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