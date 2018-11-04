"Страна движется в пропасть": журналист рассказал о свете в конце тоннеля для России

Единственный свет в конце тоннеля для РФ — смена политического курса другой властью, полагает журналист / Reuters

Российский журналист, один из соучредителей Объединенного гражданского фронта Александр Рыклин считает, что для Российской Федерации единственным возможным светом в конце тоннеля является смена политического курса другой властью.

Россия движется в пропасть, черная дыра уже проглядывается, рассказал аналитик в комментарии "Обозревателю".

"Сегодняшний мир таков, что в общем тут все завязано друг на друге, а Россия страна бедная, несмотря на весь свой потенциал энергоносителей. Ничего тут не накопилось, кроме как в карманах у путинских (президента РФ Владимира Путина — Ред.) олигархов", — отметил собеседник.

Читайте такжеРоссийский писатель-антипутинист спрогнозировал, на сколько стран распадется РФПо его словам, за эти годы экономика не была диверсифицирована, и она находится в плачевном состоянии.

"Сколько угодно удерживать внутреннюю экономическую ситуацию, конечно, не удастся. Тут можно спорить о сроках, но выражения о том, что страна движется в пропасть, имеет право на существование… Единственное, что мы пока не понимаем — это пропасть в пяти метрах или все же в километре…", — добавил журналист.

Ранее инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса говорил "Главреду", что крах РФ необходим Украине, но вряд ли нужен глобальным игрокам, поскольку "никому не хочется видеть 20 новых халифатов с ядерной бомбой".