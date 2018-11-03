"Два выродка": в МИД РФ связали драку украинцев в метро Рима с Майданом

Захарова заявила, что в Киеве инструкторы готовят "выродков" / instagram.com/mzakharovamid

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарованазвала украинцев, которые напали на индуса в римском метро, "выродками".

"Двое украинцев в римском метро бьют индийца, мотивируя происходящее своими националистическими взглядами. Для меня ничего нового. Будет хуже. И не надо говорить, что это просто "два выродка, и никакой глобальной проблемы нет", - написала она в Facebook.

По словам Захаровой, хулиганы в римском метро действовали, как подготовленные злоумышленники, потому что во времена Революции достоинства их тренировали инструкторы.

"Этих фашиствующих молодых людей сначала тренировали специально заброшенные на Украину инструкторы, потом им дали попробовать крови на майдане, а теперь они обеспечивают надежность конструкции новой украинской государственности", - констатировала представитель российского МИДа.

Напомним, в пятницу, 2 ноября, двое мужчин, общавшихся на украинском языке, напали на пассажиров поезда в столице Италии Риме.

Позже стало известно, что пострадавшая в потасовке пожилая женщина, которая пыталась заступиться за индийца, - 57-летняя украинка.