Избитая оказалась украинкой: появились подробности драки с украинскими "фашистами" в Риме

скриншот из видео

Итальянские карабинеры задержали двух украинцев, назвавшихся "фашистами" и избивших 28-летнего индийца и местную жительницу, которая оказалась украинкой.

Как сообщает Roma Today, обоим задержанным по 23 года.

Пострадавшая в потасовке пожилая женщина, которая пыталась заступиться за индийца, - 57-летняя украинка.

Задержанным предъявлено обвинение в попытке ограбления - правоохранители считают, что мужчины хотели отобрать у избитого чемодан. Также полиция изучает видео нападения на предмет разжигания расовой ненависти.

Напомним, в пятницу, 2 ноября, двое мужчин, общавшихся на украинском языке, напали на пассажиров поезда в столице Италии Риме. На видео слышно, как один из них обращается называет фашистом. Называя индийца "Бангладеш" (государство в Южной Азии. - Прим.), один из мужчин, как видно на кадрах, наносит парню удары по кулаком по лицу.

После того завязалась потасовка, в ходе которой одна из пассажирок попыталась вступиться за индийца. В результате женщине разбили лицо.