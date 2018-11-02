"Я - фашист": в метро Рима украинцы избили парня

В римском метро произошла драка / Скриншот

В Сети опубликовано видео, на котором зафиксирована драка, произошедшая в вагоне римского метро.

При этом один из хулиганов, оскорбляет молодого человека индийской внешности. После этого расист наносит жертве удары.

На записи слышны фразы на украинском языке: "Я - фашист", "Що ти мені тут махаєш".

Кроме того, судя по кадрам, в результате драки травмы получили и другие пассажиры, которые пытались защитить пострадавшего. В частности, на кадрах видно, что у одной из женщин было разбито лицо.

Как пишет итальянское издание roma.fanpage.it, хулиганы около получаса открыто демонстрировали фашистские приветствия, прославляли Муссолини и выкрикивали расистские лозунги.

Напомним, в Британии украинца Павла Лапшина приговорили к пожизненному заключению.

По данным следствия, составляющие для взрывчатки он смешивал в обыкновенной бытовой кофемолке, а начиненные гвоздями взрывные устройства активировал с помощью мобильных телефонов.