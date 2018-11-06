Рейтинговое агентство Fitch озвучило неутешительный прогноз по курсу гривны

Гривна будет обесцениваться по отношению к доллару / 1zoom.ru

Международное рейтинговое агентство Fitch обнародовало результаты исследований курса доллара по отношению к украинской гривне.

Специалисты Fitch Ratings прогнозируют, что один доллар США в Украине в 2019 году будет стоить 30,7 гривен.

В агентстве считают, что в 2020 году гривна потеряет в стоимости до 32,3 гривен за доллар.

Отмечается также, что международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало девальвацию гривны к концу 2019 года до 30,30 гривен за доллар, к концу 2020 – до 31,20 гривен за один американский доллар, а к 2021году – до 32,10 гривен за доллар США.

Напомним, из-за того, что цены на ряд медпрепаратов в Украине привязаны к курсу доллара – который периодически резко дорожает, – украинцев в скором времени ожидает резкое подорожание лекарств.