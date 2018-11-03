В Украине до конца года резко возрастет цена на хлеб

Хлеб будет стоить дороже уже к концу года / Фото: УНИАН

До конца 2018 года хлеб в украинских магазинах будет стоить на 5% дороже из-за возрастания на 12% суммы минимальной зарплаты украинцев.

Как сообщает в Facebook председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, на конец сентября 2018 года средняя стоимость белого хлеба, по данным официальной статистики, составляет 16,1 грн за килограмм из муки первого сорта и 20,2 грн из муки высшего сорта. Хлеб в Киеве стоит значительно дороже: из муки первого сорта – 19,1 грн, а высшего – 32,2 грн.

По словам эксперта, уже сейчас цены на белый хлеб в Украине выше, чем в ряде стран Европы.

"В интернет-гипермаркете Литвы вы можете приобрести самый дешевый килограмм белого хлеба по 13,1 грн, Польше – за 17,8 грн и Украины – по 19,2 грн. В Эстонии его можно найти за 69,5 грн. Черный хлеб оказался в нашей стране самым дешевым – ценник показал 19,5 грн за килограмм. Далее разместилась Эстония с 27,9 грн, Польша – с 46,7 грн и Литва – с 52,2 грн", - пишет он.

Дорошенко отмечает, что урожай зерновых в этом году Украина собрала хороший, поэтому этот фактор на стоимость хлеба влияния оказывать не будет.

/ Фото: Facebook/Алексей Дорошенко

Напомним, из-за того, что цены на ряд медпрепаратов в Украине привязаны к курсу доллара – который периодически резко дорожает, – украинцев в скором времени ожидает резкое подорожание лекарств.