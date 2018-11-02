"Считаем доллар по 45 грн/$": эксперты подсчитали, насколько подорожают лекарства в Украине

Из-за скачущего курса доллара украинцев ждет подорожание лекарств / aktiv.com.ua

Из-за того, что цены на ряд медпрепаратов в Украине привязаны к курсу доллара – который периодически резко дорожает, – украинцев в скором времени ожидает резкое подорожание лекарств.

Так, поставщики и производители медикаментов закладывают в себестоимость лекарств курс по-максимуму – порядка 45 грн/$.

Читайте такжеПрощай, доллар: почему мир готовится к похоронам "зеленого""Уже сейчас некоторые прикинули доллар по 45 грн/$. Это связано с "длинным" циклом продаж лекарств: с момента их ввоза до получения денег проходит около 90 дней. Сколько будет стоить доллар 1 января 2019 года, никто не знает, поэтому от страха закладывают как можно больше", — цитируют "Вести" главу "Всеукраинской аптечной палаты" Романа Константиновского.

В связи с этим ожидается подорожание медпрепаратов на 13-15% уже в ближайшее время.

При этом стоимость лекарств в Украине итак существенно завышена: по сравнению со странами ЕС медикаменты у нас дороже в среднем на 40-50%.

Напомним, хорошие времена для украинской нацвалюты не продлятся долго, заверил финансовый эксперт Алексей Кущ. "То, что девальвация гривны продолжится, не вызывает сомнений", – рассказал Кущ в эксклюзивном комментарии "Главреду".

По его словам, самыми сложными месяцами для гривны станут январь и февраль 2019 года, хотя падение начнется еще с декабря. По самым благоприятным прогнозам, гривна в этот период будет стоить 29,5 грн/$.