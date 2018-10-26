Аналитик объяснил, почему в Украине растет курс доллара

В Украине курс доллара растет, в том числе из-за увеличения спроса на валюту, сообщил аналитик / Reuters

Старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб сообщил, что в Украине в последние дни курс доллара к гривне растет, в частности, из-за существенного укрепления американской валюты на мировых рынках и увеличения спроса на ее покупку.

В нашей стране в конце месяца в результате возвращения бизнесу налога на добавленную стоимость традиционно растет спрос на доллары — экспортеры получают гривны и выходят на рынок, чтобы купить американскую валюту, рассказал эксперт "Обозревателю".

"На следующую неделю (29 октября — 4 ноября — Ред.) мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,6 грн/доллар, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,5 грн/долл.", — отметил собеседник.

Напомним, 25 октября Национальный банк Украины ощутимо снизил официальный курс гривны по отношению к доллару. Курс доллара повысился на 12 копеек и составил 2833,5582 грн.

Ранее стало известно, что в одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета Украины на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн/долл.