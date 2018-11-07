"Антихрист и сатанинские действия": Во Вселенском патриархате прокомментировали политику РПЦ

7 ноября 2018, 08:01

С прямолинейным заявлением выступил митрополит Писидийский Сотирий.

Вселенский патриарх Варфоломей / ТСН

Прямые запреты руководства РПЦ всем россиянам молиться в православных храмах Турции назвали сатанинским и антиканоническими.

С соответствующим разъяснением для прихожан выступил митрополит Писидийский Сотирий, экзарх Сиде и Антальи.

По его мнению, авторы запрета в РПЦ "ищут возможность отдалить верующих от церкви, прервать их общение со своими священниками и епископом".

"Эти их действия доставляют радость лишь Антихристу, который борется со Христом и Его Церковью. Все думающие люди глубоко опечалены подобными сатанинскими действиями", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в РПЦ решили разорвать отношения со Вселенским патриархатом из-за томоса об автокефалии для Украинской церкви.

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молитва РПЦ Вселенский Патриархат экзархи
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