"Антихрист и сатанинские действия": Во Вселенском патриархате прокомментировали политику РПЦ

С прямолинейным заявлением выступил митрополит Писидийский Сотирий.
Прямые запреты руководства РПЦ всем россиянам молиться в православных храмах Турции назвали сатанинским и антиканоническими.
С соответствующим разъяснением для прихожан выступил митрополит Писидийский Сотирий, экзарх Сиде и Антальи.
По его мнению, авторы запрета в РПЦ "ищут возможность отдалить верующих от церкви, прервать их общение со своими священниками и епископом".
"Эти их действия доставляют радость лишь Антихристу, который борется со Христом и Его Церковью. Все думающие люди глубоко опечалены подобными сатанинскими действиями", — добавил он.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в РПЦ решили разорвать отношения со Вселенским патриархатом из-за томоса об автокефалии для Украинской церкви.