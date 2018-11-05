Украинская проблема столкнула братские церкви - патриарх Варфоломей

5 ноября 2018, 07:27

Константинопольский патриарх призвал РПЦ признать право украинцев на автокефалию.

Кирилл, Варфоломей
Глава РПЦ Кирилл (слева) и константинопольский патриарх Варфоломей

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что украинская проблема столкнула братские церкви - Вселенский Патриархат и Русскую православную церковь (РПЦ).

На встрече с митрополитом Неакринийским и Каламарийским Иустином Варфоломей призвал РПЦ признать право украинцев на автокефалию, передает РИА Новости.

"Ей трудно понять, что как Вселенский Патриархат освободил так много народов на Балканах, чем ослабил себя, но признал их право на внутреннее самоуправление, независимость церковную, автокефалию и издал томосы о создании поместных независимых церквей, так и Москве следовало бы признать, что украинский народ, который она в порядке не православном получила на несколько столетий в свою юрисдикцию, или точнее в управление, что этот почти пятидесятимиллионный народ имеет право на церковную независимость, на автокефалию", - приводит слова Варфоломея константинопольского патриарха агентство.

Напомним, в субботу, 3 ноября, президент Украины Петр Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви. Документ детализирует процесс предоставления томоса об автокефалии УПЦ.

17 апреля 2018 года Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

В октябре РПЦ заявила о прекращении церковных отношений с Константинополем "в связи с посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской церкви".

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